Sampdoria, Ferrero: «Sarà un mercato creativo, gli affari si faranno da Ferragosto» (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato delle difficoltà che troveranno i club in questa finestra di calciomercato Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fa il punto sulla sessione di calciomercato del club doriano e sull’arrivo di Daniele Faggiano. Le sue parole a Il Secolo XIX. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 CALCIOmercato – «Sarà una finestra di mercato creativo in cui tutti, anche i top club, dovranno inventarsi soluzioni per fare le operazioni che servono. Quest’ano è ancora tutto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente dellaMassimoha parlato delle difficoltà che troveranno i club in questa finestra di calcioMassimo, presidente della, fa il punto sulla sessione di calciodel club doriano e sull’arrivo di Daniele Faggiano. Le sue parole a Il Secolo XIX. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 CALCIO– «una finestra diin cui tutti, anche i top club, dovranno inventarsi soluzioni per fare le operazioni che servono. Quest’ano è ancora tutto ...

