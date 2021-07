Salvini torna a difendere l’assessore di Voghera: “Normale girare con la pistola se hai il porto d’armi” | VIDEO (Di giovedì 22 luglio 2021) Salvini difende ancora l’assessore leghista di Voghera VIDEO Matteo Salvini torna a difendere Massimo Adriatici, l’assessore leghista alla Sicurezza del comune di Voghera accusato dell’omicidio di un cittadino marocchino di 39 anni. Il leader del Carroccio, che già nella giornata di mercoledì 21 luglio aveva preso le difese di Adriatici in un VIDEO pubblicato sui social, è tornato sull’argomento nel corso di un collegamento con Agorà, la trasmissione mattutina di Rai 3. Alla domanda del giornalista, che ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021)difende ancoraleghista diMatteoMassimo Adriatici,leghista alla Sicurezza del comune diaccusato dell’omicidio di un cittadino marocchino di 39 anni. Il leader del Carroccio, che già nella giornata di mercoledì 21 luglio aveva preso le difese di Adriatici in unpubblicato sui social, èto sull’argomento nel corso di un collegamento con Agorà, la trasmissione mattutina di Rai 3. Alla domanda del giornalista, che ...

