Salvini: "Normale girare con la pistola". Alla vittima Tso da pochi giorni (Di giovedì 22 luglio 2021) Youns El Boussetai, il 39enne marocchino ucciso con un colpo di pistola dall'Assessore Alla Sicurezza Massimo Adriatici sarebbe stato sottoposto a un Tso (trattamento sanitario obbligatorio) tre settimane fa. Lo apprende l'AGI da fonti vicine Alla famiglia. I problemi psichici di cui l'uomo soffriva si erano acuiti in seguito al lockdown. El Boussetai aveva contatti frequenti coi suoi familiari, tutti cittadini italiani, che vivevano in altre citta'. Segui su affaritaliani.it

AlessiaMorani : #Salvini ha appena dichiarato che secondo lui andare in giro armati è normale. È chiaro ora che società ha in mente la Lega? - fattoquotidiano : Voghera, Salvini: “Normale andare in giro con una pistola se si ha il porto d’armi”. E glissa sulla presa di distan… - ZZiliani : Per fortuna che Jeffrey Dahmer, il 'mostro di Milwaukee' che uccise e mangiò diciotto persone, non era leghista. Se… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaNotiziaTweet: Voghera, #Salvini: “Adriatici aggredito da un pregiudicato e clandestino. Con il porto d’armi è normale girare armati”… - LaNotiziaTweet : Voghera, #Salvini: “Adriatici aggredito da un pregiudicato e clandestino. Con il porto d’armi è normale girare arma… -