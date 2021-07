Salvini insiste su Adriatici: «È normale girare con la pistola se si ha il porto d’armi» – Il video (Di giovedì 22 luglio 2021) «È normale girare con un’arma? Se il porto d’armi lo hanno 1 milione e 300mila italiani, certificati da questure e prefetture, allora sì». Matteo Salvini, ospite di Agorà, torna a difendere oggi l’assessore leghista Massimo Adriatici che martedì sera ha ucciso un 39enne di cittadinanza marocchina a Voghera. «La domanda è bizzarra, se uno ha il porto d’armi è assolutamente normale. Lasciamo che la magistratura, Polizia e Carabinieri facciano le indagini», ha detto il leader della Lega. Secondo il quale da quello che emerge chi si è difeso ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) «Ècon un’arma? Se illo hanno 1 milione e 300mila italiani, certificati da questure e prefetture, allora sì». Matteo, ospite di Agorà, torna a difendere oggi l’assessore leghista Massimoche martedì sera ha ucciso un 39enne di cittadinanza marocchina a Voghera. «La domanda è bizzarra, se uno ha ilè assolutamente. Lasciamo che la magistratura, Polizia e Carabinieri facciano le indagini», ha detto il leader della Lega. Secondo il quale da quello che emerge chi si è difeso ...

