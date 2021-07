Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella giornata di oggi Pierpaolo Pretelli si sarebbe dovuto esibire al Giffoni cantando “L’estate più calda”, la sua hit di questa bollente stagione, ma purtroppo non sarà così. Pierpaolo Pretelli, Salta l’esibizione al Giffoni: ecco per quale motivo Il Giffoni Film Festival, in via preventiva e d’accordo con il Comune di Giffoni Valle Piana, al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella giornata di oggisi sarebbe dovuto esibire alcantando “L’estate più calda”, la sua hit di questa bollente stagione, ma purtroppo non sarà così.alperIlFilm Festival, in via preventiva e d’accordo con il Comune diValle Piana, al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

prelemibr : RT @blogtivvu: Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo - Babbalei1 : RT @blogtivvu: Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo - thaituita : RT @blogtivvu: Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo - Stefycr7T : RT @blogtivvu: Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo - blogtivvu : Salta l’esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: la rabbia dei fan, ecco per quale motivo -

Ultime Notizie dalla rete : Salta l’esibizione Salta l'esibizione di Pierpaolo Pretelli al Giffoni: fan furiosi, ecco perché Blog Tivvù