Salernitana | Di Tacchio | ' Arriveranno giocatori di categoria'

SALERNO - Francesco Di, capitano della, ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio campano in vista del ritorno in Serie A, dopo 22 anni, del club: "Abbiamo fiducia ...

SALERNO - Francesco Di, capitano della, ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio campano in vista del ritorno in Serie A, dopo 22 anni, del club: "Abbiamo fiducia nella societa', sappiamo ...- Sambendettese 3 - 2: il tabellino del match(3 - 5 - 2) : Belec; Bogdan, Aya (17 st Galeotafiore), Veseli; Zortea (10 st Kalombo), Schiavone (1 st Cavion), Di(17 st ...SALERNO - Queste le dichiarazioni di Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, riguardo all'esperienza in Serie A che partirà il prossimo 22 agosto: "Abbiamo fiducia nella societa', sappiamo c ...SALERNO - Francesco Di Tacchio, capitano della Salernitana, ha parlato del clima che si respira nello spogliatoio campano in vista del ritorno in Serie A, dopo 22 anni, del club: "Abbiamo fiducia nell ...