Rugby a 7 | Olimpiadi Tokyo | il Sudafrica esce dalla quarantena Nessun positivo | riprendono gli allenamenti

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 luglio 2021) È rientrata l’emergenza Covid-19 in casae i Blitzbokke arrivano alla vigilia del torneo diSeven con la possibilità di allenarsi e di esserci, soprattutto, al primo fischio d’inizio. Anche se, come si sa, saranno senza ct. Neil Powell, infatti, è risultatoalla vigilia della trasferta aed è rimasto a casa, anche se resta in contatto con la squadra via computer quotidianamente. Sul volo per il Giappone, però, i giocatori si erano ritrovati in aereo con una persona poi risultata positiva e, dunque, da una settimana erano in, impossibilitati ad allenarsi e obbligati ...