Royal Family, George spegne 8 candeline: arriva la foto di Kate (Di giovedì 22 luglio 2021) Autrice dello scatto, mamma Kate George di Cambridge, il figlio maggiore di Kate e del principe William spegne oggi, 22 luglio, 8 candeline. A dispetto di quanto affermato nelle ultime settimane la famosa foto del Principino è arrivato. Lo scatto, che ormai rappresenta una tradizione, è stato “a rischio” fino all’ultimo perché si diceva come la coppia reale fosse stata infastidita dai meme e dalle facili ironie dopo Italia – Inghilterra. La foto, come sempre, è scattata dalla Duchessa di Cambridge grande appassionata di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Autrice dello scatto, mammadi Cambridge, il figlio maggiore die del principe Williamoggi, 22 luglio, 8. A dispetto di quanto affermato nelle ultime settimane la famosadel Principino èto. Lo scatto, che ormai rappresenta una tradizione, è stato “a rischio” fino all’ultimo perché si diceva come la coppia reale fosse stata infastidita dai meme e dalle facili ironie dopo Italia – Inghilterra. La, come sempre, è scattata dalla Duchessa di Cambridge grande appassionata di ...

Advertising

361_magazine : Arriva lo scatto di #KateMiddleton per gli 8 anni di #George - GossipItalia3 : Harry, autobiografia “esplosiva” sulla Royal Family: la Regina non perdona, il Regno Unito trema #gossipitalianews - zazoomblog : La Regina Elisabetta sta per dire ‘no’: grandissimo stupore alla Royal Family! - #Regina #Elisabetta #‘no’: - infoitcultura : Harry, Meghan e le cifre da capogiro guadagnate da quando hanno lasciato la royal family - zazoomblog : Harry autobiografia “esplosiva” sulla Royal Family: la Regina non perdona il Regno Unito trema - #Harry… -