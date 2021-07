Rose rosse per Michelle Hunziker e le brillano gli occhi | “Dopo dieci anni e senza un motivo”

Advertising

GammaStereoRoma : Massimo Ranieri - Rose Rosse - arabedumb : una poesia per @giuliast4bile Le rose sono rosse Le viole sono blu se la coreografia di ricciotti posti ti amerò ancora di più - kyrosmfs : @spritzmfs certo, ora ti canto rose rosse - heavenlyplace4u : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… - artemalvac : RT @pieroBENEDETTO: @overlooki @scastaldi9 @Asamsakti @agustin_gut @paoloigna1 @marmelyr @peac4love @ataturca @AlessandraCicc6 @licprospero… -

Ultime Notizie dalla rete : Rose rosse

AlessioPorcu.it

" E se dopo 10 anni arrivano ancora delle? Senza un motivo, semplicemente così... A noi donne brillano gli occhi". Come non capirla? La storia di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci ha ...Michelle Hunziker e l'enorme mazzo di'senza un motivo': "Mi brillano gli occhi" La conduttrice ha postato su Instagram un'immagine che la ritrae con un enorme mazzo di, che le ha fatto recapitare suo marito Tomaso ...Non era nessuna ricorrenza speciale per Michelle Hunziker ma ha ricevuto delle meravigliose rose rosse, senza alcun motivo. Una vera sorpresa che l’ha emozionata, che le ha fatto brillare gli occhi. O ...A Viterbo il covid cancella la festa di Santa Rosa: Niente trasporto il 3 settembre. E dopo l’annuncio del sindaco in Consiglio, divampano proteste e polemiche. Per il secondo anno consecutivo il Tras ...