Rosalinda Cannavò si mostra in bikini senza filtri e sfida gli haters: “Sono così” (Di giovedì 22 luglio 2021) Le donne in estate Sono chiamate, secondo non si sa bene quali precisi paradigmi, ad arrivare al top della forma, per mostrarsi perfette in vacanza. La chiamano “prova costume”. Ma è davvero possibile pensare che ci si possa mostrare in bikini solo se perfette, magre, snelle, giuste? E chi decide che cosa sia bello e giusto e cosa no? Succede anche con le donne del mondo dello spettacolo che spesso finiscono nel mirino degli haters, come rivela anche Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 si mostra in costume da bagno, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 luglio 2021) Le donne in estatechiamate, secondo non si sa bene quali precisi paradigmi, ad arrivare al top della forma, perrsi perfette in vacanza. La chiamano “prova costume”. Ma è davvero possibile pensare che ci si possare insolo se perfette, magre, snelle, giuste? E chi decide che cosa sia bello e giusto e cosa no? Succede anche con le donne del mondo dello spettacolo che spesso finiscono nel mirino degli, come rivela anche. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP 5 siin costume da bagno, ...

Advertising

zazoomblog : Andrea Zenga legge i commenti cattivi rivolti a Rosalinda Cannavò che pubblica un post di sfogo - #Andrea #Zenga… - StraNotizie : Andrea Zenga legge i commenti cattivi rivolti a Rosalinda Cannavò, che pubblica un post di sfogo… - Fanciulla3 : RT @qgrcannavo: ?? | Rosalinda Cannavò – Instagram: l’ex gieffina si mostra in costume, la dura risposta agli haters. ??: - Buolj2 : RT @qgrcannavo: ?? | Rosalinda Cannavò contro il body shaming: foto in bikini per combattere le critiche. ??: -