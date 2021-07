Romero Tottenham, c’è l’accordo con l’Atalanta: dettagli e cifre dell’affare (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: trattativa in fase avanzata con il Tottenham per Cristian Romero. Tutti i dettagli dell’operazione Cristian Romero è vicinissimo al Tottenham. È stato raggiunto un accordo tra il club di Premier League e l’Atalanta per il trasferimento a titolo definitivo del difensore argentino, reduce da un’ottima stagione con i nerazzurri e la vittoria della Copa America. Come riportato da TyC Sport, la trattativa è in fase avanzata sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus senza l’inserimento di contropartite tecniche. Romero firmerà un contratto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Calciomercato Atalanta: trattativa in fase avanzata con ilper Cristian. Tutti idell’operazione Cristianè vicinissimo al. È stato raggiunto un accordo tra il club di Premier League eper il trasferimento a titolo definitivo del difensore argentino, reduce da un’ottima stagione con i nerazzurri e la vittoria della Copa America. Come riportato da TyC Sport, la trattativa è in fase avanzata sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus senza l’inserimento di contropartite tecniche.firmerà un contratto ...

