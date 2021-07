Roma, Mourinho può perdere il vice. I tifosi: "Chiamate De Rossi!" (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma - Dopo sole due settimane alla Roma José Mourinho rischia di perdere il suo vice allenatore. Questo è quanto scrive questa mattina l'Equipe raccontando del forte interessamento del Bordeaux per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021)- Dopo sole due settimane allaJosérischia diil suoallenatore. Questo è quanto scrive questa mattina l'Equipe raccontando del forte interessamento del Bordeaux per ...

Advertising

Gazzetta_it : Roma: falli e gossip, Zaniolo è nervoso. Ma Mourinho lo protegge - Comemigirano : @Elisa34012803 @AlfioKrancic Ma ho capito bene che il Lazio va in Gialla con ZERO morti? È come se José Mourinho m… - CorSport : Roma, #Mourinho può perdere il #vice. I tifosi: “Chiamate #DeRossi!” - sportli26181512 : Roma, Mourinho può perdere il vice. I tifosi: “Chiamate De Rossi!”: Secondo l'Equipe il Bordeaux vuole Joao Sacrame… - filippoASR1927 : RT @kinjer9: Con Nicolò #Zaniolo la Roma ha uno dei più grandi talenti del calcio europeo e leggo gente qua sopra che continua a criticarlo… -