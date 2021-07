Roma, marito e moglie 80enni non vaccinati prendono il Covid: lui è morto, lei in rianimazione (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ drammatica la storia che arriva da Roma dove un uomo di 80 anni è morto a causa del Covid mentre la moglie è finita in rianimazione. Entrambi non erano vaccinati. A raccontarlo è stato il Direttore del Dipartimento di Emergenza del Policlinico Umberto I Francesco Pugliese in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “La moglie ancora non sa della morte del marito”, rivela. L’uomo invece è morto a casa. “Il 90% dei pazienti ricoverati nell’Ospedale a causa delle complicazioni derivanti dalla Covid-19 non hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) E’ drammatica la storia che arriva dadove un uomo di 80 anni èa causa delmentre laè finita in. Entrambi non erano. A raccontarlo è stato il Direttore del Dipartimento di Emergenza del Policlinico Umberto I Francesco Pugliese in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. “Laancora non sa della morte del”, rivela. L’uomo invece èa casa. “Il 90% dei pazienti ricoverati nell’Ospedale a causa delle complicazioni derivanti dalla-19 non hanno ...

