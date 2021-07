Roma, il M5s respinge la mozione contro le delocalizzazioni degli ambulanti voluta dall’ex Marcello De Vito (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella Capitale si consuma un altro capitolo sul futuro del commercio ambulante, il cui destino ormai va di pari passo con il dibattito elettorale. L’Assemblea capitolina ha respinto la mozione a prima firma del presidente dell’Aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, recentemente passato dal M5s a Forza Italia, che chiedeva di fermare le delocalizzazioni delle bancarelle. Secondo i commercianti le strade individuate per lo spostamento dei posteggi, in particolare nei municipi del centro (I e II) non hanno gli stessi flussi di clientela e quindi, al danno del crollo dei fatturati a causa della pandemia, si aggiungerebbe la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Nella Capitale si consuma un altro capitolo sul futuro del commercio ambulante, il cui destino ormai va di pari passo con il dibattito elettorale. L’Assemblea capitolina ha respinto laa prima firma del presidente dell’Aula Giulio Cesare,De, recentemente passato dal M5s a Forza Italia, che chiedeva di fermare ledelle bancarelle. Secondo i commercianti le strade individuate per lo spostamento dei posteggi, in particolare nei municipi del centro (I e II) non hanno gli stessi flussi di clientela e quindi, al danno del crollo dei fatturati a causa della pandemia, si aggiungerebbe la ...

