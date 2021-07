Roma, grave incendio al Nuovo Salario: chiuso il Viadotto Gronchi. Traffico in tilt (Di giovedì 22 luglio 2021) Terribile incendio in zona Nuovo Salario Montesacro, dove un terreno adiacente il Viadotto Gronchi ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato una parte di bosco e di sterpaglie. Da lì si è alzata una grossa colonna di fumo che ha reso necessaria la chiusura del Viadotto al Traffico. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e mezzi aerei che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. Pesanti anche le ripercussioni sul Traffico. Immagini di Reporter Montesacro su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Terribilein zonaMontesacro, dove un terreno adiacente ilha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato una parte di bosco e di sterpaglie. Da lì si è alzata una grossa colonna di fumo che ha reso necessaria la chiusura delal. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e mezzi aerei che si stanno adoperando per spegnere le fiamme. Pesanti anche le ripercussioni sul. Immagini di Reporter Montesacro su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Roma, grave incendio al Nuovo Salario: chiuso il Viadotto Gronchi. Traffico in tilt - LoiChiara : RT @SkyTG24: 'Invitare i giovani a non vaccinarsi è grave, e il prezzo da pagare sarebbe perdere la battaglia contro il virus, come se in g… - Ulissesempre1 : RT @plutopippo1977: A Roma un gruppo di 3 ragazzi ha lanciato uova contro un ragazzo con una grave forma di autismo che non usciva di casa… - pesorati : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia te ne sei accorto ora? due anni fa ero a Roma. una puzza mai vista. alloggiavo a 20… - pcirmi : RT @globefaro: #roma non ha una scuola intitolata al sindaco #Nathan una grave mancanza. Dobbiamo far conoscere alle nuove generazioni la s… -