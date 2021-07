Roma e Lazio zona gialla o bianca da lunedì 26 luglio 2021? Le dichiarazioni di D’Amato: “Nessun allarme” (Di giovedì 22 luglio 2021) Il Lazio, in base alle parole di Alessio D’Amato, in visita a un camper vaccinale a Fiumicino, dovrebbe restare in zona bianca e non passare a zona gialla: “I casi stanno aumentando perché è calata la tensione. Abbiamo avuto tanta euforia nei festeggiamenti e la paghiamo. Attualmente nel Lazio ci sono 4mila positivi, meno della metà di quelli che hanno altre grandi regioni come il Veneto, la Lombardia e la Campania. Non c’è Nessun allarme da fare“. Le rassicurazioni “Non bisogna mai dare chance al virus, però voglio anche dare un messaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Il, in base alle parole di Alessio, in visita a un camper vaccinale a Fiumicino, dovrebbe restare ine non passare a: “I casi stanno aumentando perché è calata la tensione. Abbiamo avuto tanta euforia nei festeggiamenti e la paghiamo. Attualmente nelci sono 4mila positivi, meno della metà di quelli che hanno altre grandi regioni come il Veneto, la Lombardia e la Campania. Non c’èda fare“. Le rassicurazioni “Non bisogna mai dare chance al virus, però voglio anche dare un messaggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - fattoquotidiano : Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato,… - DiMarzio : Andreas #Pereira, nostalgia #Lazio: 'Roma potrebbe essere la mia casa definitiva'. La nostra intervista - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato, ch… - gjscco : RT @fattoquotidiano: Peccato che a Roma i contagi siano quintuplicati proprio per quello che l’assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato, ch… -