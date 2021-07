Roma come il Far West: fiume di arresti nella mala movida. Identificato l’accoltellatore del post partita (Di giovedì 22 luglio 2021) La Capitale, nel mese di luglio, è stata più volte paragonata al ‘far West’: tra malamovida, accoltellamenti, post partite e spaccio, gli agenti della Polizia di Stato sono stati costantemente impegnati in controlli e interventi. Grazie al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e le ordinanze del Questore sono stati tanti gli interventi, efficaci, che hanno contrastato situazioni di pericolo e/o individuato colpevoli. Proprio in questi giorni è stato finalmente Identificato e denunciato il 23enne che – il 7 luglio scorso, nel post-partita tra Italia Spagna – aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) La Capitale, nel mese di luglio, è stata più volte paragonata al ‘far’: tra, accoltellamenti,partite e spaccio, gli agenti della Polizia di Stato sono stati costantemente impegnati in controlli e interventi. Grazie al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e le ordinanze del Questore sono stati tanti gli interventi, efficaci, che hanno contrastato situazioni di pericolo e/o individuato colpevoli. Proprio in questi giorni è stato finalmentee denunciato il 23enne che – il 7 luglio scorso, neltra Italia Spagna – aveva ...

