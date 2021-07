Roby Facchinetti molto emozionato chiude il concerto con l’inno alla speranza «Rinascerò | rinascerai» - Il video

Advertising

Dome689 : RT @webecodibergamo: Roby Facchinetti, la dedica speciale: l'inno alla speranza 'Rinascerò rinascerai' scalda il Lazzaretto nel primo conce… - webecodibergamo : Roby Facchinetti, la dedica speciale: l'inno alla speranza 'Rinascerò rinascerai' scalda il Lazzaretto nel primo co… - Mary76145135 : @RobyFacchinetti CARO GRANDE MAESTRO ROBY FACCHINETTI BUONA GIORNATA CARO A TÈ E ALLA TUA MERAVIGLIOSA FAMIGLIA E U… - GammaStereoRoma : Roby Facchinetti - L'Ultima Parola - SMSNEWSOFFICIAL : AVA LIVE 2021 – Sabato 24 luglio Stienta (RO) per una notte “capitale del pop” con il Maestro Diego Basso, le Voci… -

Ultime Notizie dalla rete : Roby Facchinetti

Lapilli

STIENTA (Rovigo) - Stienta tornerà per una notte a trasformarsi nella 'capitale' della musica pop . Sabato 24 luglio alle ore 21.00 , la scalinata di piazza G. Di Vittorio a Stienta ospiterà infatti ...Una serata veramente speciale anche per l'ospite d'onore che porterà il suo saluto al pubblico: un grande artista come". Un desiderio di ripartenza che traspare anche dalle parole di ...La scalinata di piazza Di Vittorio ospiterà la terza edizione del ‘Concerto d’Estate’. Ospite d’onore all’evento Roby Facchinetti ...Mercoledì 21 luglio Roby Facchinetti si esibisce in città nel tour "La musica è vita”: un viaggio musicale, un'occasione per ascoltare nuovi e vecchi successi in luoghi suggestivi del nostro Paese.