Riverdale 5: The CW rivela la trama del primo episodio: morti scioccanti e cliffhanger inaspettati (Di giovedì 22 luglio 2021) Riverdale ritorna alla «normalità»: dopo un tempo di fermo della produzione, la serie tv torna alla sua normale programmazione dal prossimo agosto. Oggi, The CW ci fornisce la sinossi ufficiale dei nuovi episodi, che andranno a completare la quinta stagione ricca di sorprese e novità per i suoi spettatori più affezionati. Riverdale stagione 5 sta per tornare: The CW ha rivelato la sinossi ufficiale del primo episodio L'11 agosto sarà una data importante per Riverdale, che torna sul piccolo schermo con le nuove puntate della quinta stagione, dopo una lunga pausa stagionale.

