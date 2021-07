Risarcimento alla bambina tedesca che piange sugli spalti, ma i genitori rifiutano il denaro (Di venerdì 23 luglio 2021) La piccola tifosa tedesca ripresa dalle telecamere mentre piange è stata oggetto di numerose e pesanti prese in giro da parte degli inglesi. Hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per lei e la sua famiglia, che però ha rinunciato all’ingente somma. Abbiamo visto tutti la foto che gira sui social e che ritrae la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 23 luglio 2021) La piccola tifosaripresa dalle telecamere mentreè stata oggetto di numerose e pesanti prese in giro da parte degli inglesi. Hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per lei e la sua famiglia, che però ha rinunciato all’ingente somma. Abbiamo visto tutti la foto che gira sui social e che ritrae la L'articolo proviene da Leggilo.org.

