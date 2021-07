Risarcimenti alle discoteche e Green pass anche per cinema e palestre: ecco cosa prevede il nuovo decreto Covid (Di giovedì 22 luglio 2021) Il nuovo decreto è arrivato. Dopo l’incontro della Cabina di Regia e il vertice con le Regioni, il Consiglio dei ministri si è riunito per definire le norme che regoleranno questa nuova fase dell’epidemia di Coronavirus, spiegate poi dallo stesso Mario Draghi in conferenza stampa. Come aveva spiegato il professor Giovanni Maga nella nostra rubrica Numeri in Chiaro, al momento i dati sui contagi sono «da allerta ma ancora gestibili». Il protagonista principale di questo decreto è il Green pass: dal 6 agosto sarà obbligatorio esibirlo per entrare nei ristoranti al chiuso, dove servirà ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 luglio 2021) Ilè arrivato. Dopo l’incontro della Cabina di Regia e il vertice con le Regioni, il Consiglio dei ministri si è riunito per definire le norme che regoleranno questa nuova fase dell’epidemia di Coronavirus, spiegate poi dallo stesso Mario Draghi in conferenza stampa. Come aveva spiegato il professor Giovanni Maga nella nostra rubrica Numeri in Chiaro, al momento i dati sui contagi sono «darta ma ancora gestibili». Il protagonista principale di questoè il: dal 6 agosto sarà obbligatorio esibirlo per entrare nei ristoranti al chiuso, dove servirà ...

