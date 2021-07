Riqualificazione dei quartieri ad Avellino, finanziati progetti per 37 milioni di euro (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sono tre le proposte del Comune di Avellino ammesse a finanziamento dal Programma nazionale della qualita? dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilita? Sostenibili (Mims), con l’obiettivo di riqualificare tre quartieri della citta?: – via Francesco Tedesco – Borgo Ferrovia – euro 12.841.742,00; – Quattrograna EST – via Morelli e Silvati – euro 10.954.380,00; – Rione Aversa – euro 13.000.000,00. “Oggi e? una giornata storica – proclama il Sindaco Gianluca Festa – Avellino chiude con il degrado e ricuce per sempre le ferite del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Sono tre le proposte del Comune diammesse a finanziamento dal Programma nazionale della qualita? dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilita? Sostenibili (Mims), con l’obiettivo di riqualificare tredella citta?: – via Francesco Tedesco – Borgo Ferrovia –12.841.742,00; – Quattrograna EST – via Morelli e Silvati –10.954.380,00; – Rione Aversa –13.000.000,00. “Oggi e? una giornata storica – proclama il Sindaco Gianluca Festa –chiude con il degrado e ricuce per sempre le ferite del ...

