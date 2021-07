(Di giovedì 22 luglio 2021) Tutti ci invidiano e tutti ci vogliono. Ma c’è chi resiste e continua a dire ‘no’lusinghe dell’estero. Mentre si allungano lesul Made in Italy neldei brand del lusso che finiscono oltre i confini italiani, come Etro, l’ultimo dei marchi tricolore che ha trovato un acquirente in L Catterton, la maggior società di private equity globale legata a Lvmh, diversi nomi del lusso nostrano– almeno per ora –grinfie di acquirenti esteri. Initaliane restano, Tod’s, Aeffe, Moncler e Brunello ...

zazoomblog : Riparte risiko moda: da Prada ad Armani i big che resistono alle mani estere - #Riparte #risiko #moda: #Prada… - lifestyleblogit : Riparte risiko moda: da Prada ad Armani, i big che resistono alle mani estere - - paolopoliti1 : Moda: riparte risiko, da Prada ad Armani, i big che resistono a mani estere - fisco24_info : Riparte risiko moda: da Prada ad Armani, i big che resistono alle mani estere: Dopo operazione Etro e quotazione Ze… - italiaserait : Riparte risiko moda: da Prada ad Armani, i big che resistono alle mani estere -

Ultime Notizie dalla rete : Riparte risiko

Adnkronos

Tutti ci invidiano e tutti ci vogliono. Ma c'è chi resiste e continua a dire 'no' alle lusinghe dell'estero. Mentre si allungano le mani sul Made in Italy neldei brand del lusso che finiscono oltre i confini italiani, come Etro, l'ultimo dei marchi tricolore che ha trovato un acquirente in L Catterton, la maggior società di private equity globale ......50 /settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Dopo Etroil...“L'assetto del gruppo può vantare, per molteplici versi, un chiaro vantaggio competitivo - sottolineano Bianchi e Prini - ad esempio quando si contrattano spazi ...Tutti ci invidiano e tutti ci vogliono. Ma c’è chi resiste e continua a dire 'no' alle lusinghe dell’estero. Mentre si allungano le mani sul Made in Italy ...