Rinnovo Dybala, la Juve pronta a spingersi oltre i 10 milioni: il punto (Di giovedì 22 luglio 2021) La Juve non ha alcuna intenzione di perdere Paulo Dybala. Pronto il Rinnovo per il numero 10 argentino: le cifre Con il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, Paulo Dybala diventerà nuovamente un punto fermo del progetto tecnico della Juventus. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è pronto a definire il Rinnovo contrattuale dell’argentino, attualmente in scadenza nell’estate 2022. La Juve, la prossima settimana, incontrerà Jorge Antun, procuratore dell’ex Palermo per presentare la sua offerta: 10 milioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Lanon ha alcuna intenzione di perdere Paulo. Pronto ilper il numero 10 argentino: le cifre Con il ritorno di Massimiliano Allegri a Torino, Paulodiventerà nuovamente unfermo del progetto tecnico dellantus. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Sportmediaset, è pronto a definire ilcontrattuale dell’argentino, attualmente in scadenza nell’estate 2022. La, la prossima settimana, incontrerà Jorge Antun, procuratore dell’ex Palermo per presentare la sua offerta: 10...

Advertising

sportmediaset : Juve, niente rinnovo e nuovo infortunio: #Dybala ai box. #SportMediaset - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Dybala, infortunio e rinnovo non in vista - Gazzetta_it : Juve, Allegri e #Dybala già a colloquio: la partita per il rinnovo è iniziata - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? - MondoBN : DYBALA, Il suo rinnovo salirà fino a 10 -