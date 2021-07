Rimborsi gonfiati, sospesi anche Massa e Giacomelli (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la squalifica dei direttori di gara Fabrizio Pasqua e Federico La Penna e le dimissioni di Calvarese appena arrivate per «motivi personali», il neo-designatore Gianluca Rocchi perde altri due pezzi della sua squadra arbitrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli arbitri Davide Massa e Piero Giacomelli sono sotto indagine della Procura arbitrale sempre L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Dopo la squalifica dei direttori di gara Fabrizio Pasqua e Federico La Penna e le dimissioni di Calvarese appena arrivate per «motivi personali», il neo-designatore Gianluca Rocchi perde altri due pezzi della sua squadra arbitrale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli arbitri Davidee Pierosono sotto indagine della Procura arbitrale sempre L'articolo

Advertising

tancredipalmeri : Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale - pisto_gol : Si è conclusa con due pesantissime condanne-13 mesi per #LaPenna, 16 per #Pasqua, l’inchiesta per i rimborsi arbitr… - _mn3mo : RT @CalcioFinanza: Rimborsi gonfiati, sospesi anche gli arbitri #Massa e #Giacomelli - dilofred : @Lu141074 @lVendemiale @AIA_it @fattoquotidiano Secondo voi nel periodo del lockdown , con albergo e ristorante pag… - GabryMonto : RT @CalcioFinanza: Rimborsi gonfiati, sospesi anche gli arbitri #Massa e #Giacomelli -