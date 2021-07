Rimborsi gonfiati: sospesi altri due arbitri di Serie A. I dettagli (Di giovedì 22 luglio 2021) Si allarga a macchia d’olio lo scandalo Rimborsi gonfiati dagli arbitri: sospesi altri due direttori di gara di Serie A. I dettagli Si allarga a macchia d’olio lo scandalo dei Rimborsi gonfiati da parte degli arbitri: dopo la decisione su La Penna e Pasqua (sospesi rispettivamente per 13 e 16 mesi), il Fatto Quotidiano riporta ulteriori notizie. Secondo il noto quotidiano, sarebbero stati sospesi anche Davide Massa e Piero Giacomelli sempre per le vicende dei Rimborsi ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Si allarga a macchia d’olio lo scandalodaglidue direttori di gara diA. ISi allarga a macchia d’olio lo scandalo deida parte degli: dopo la decisione su La Penna e Pasqua (rispettivamente per 13 e 16 mesi), il Fatto Quotidiano riporta ulteriori notizie. Secondo il noto quotidiano, sarebbero statianche Davide Massa e Piero Giacomelli sempre per le vicende dei...

Advertising

tancredipalmeri : Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale - pisto_gol : Si è conclusa con due pesantissime condanne-13 mesi per #LaPenna, 16 per #Pasqua, l’inchiesta per i rimborsi arbitr… - rickembecker : Anche Massa e Giacomelli, quanto mi dispiace... - Diegococcato95 : RT @tancredipalmeri: Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale - Overkill_ACM : RT @tancredipalmeri: Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale -

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi gonfiati Serie A, arbitri nella bufera. Dopo Rocchi, ci metteranno Orsato? Serie A nella bufera , si è conclusa con due pesantissime condanne - 13 mesi per La Penna, 16 per Pasqua, l'inchiesta per i rimborsi arbitrali gonfiati. Pessima figura per la classe arbitrale italiana, e pensare che c'è chi parla di "complottismo". Rocchi è diventato designatore degli arbitri italiani, nonostante le ...

Caso rimborsi spese: l'Aia sospende Pasqua e La Penna Arrivano le prime sanzioni sul caso dei rimborsi gonfiati che hanno coinvolto alcuni arbitri. La Disciplinare Aia ha sospeso fino al 9 luglio 2022 Federico La Penna e fino al 9 ottobre 2022 Fabrizio Pasqua. Lo scorso maggio la Procura Figc ...

Rimborsi gonfiati: altri due arbitri di Serie A sospesi. Lo scandalo si allarga a un mese dall’inizio… Il Fatto Quotidiano Rimborsi gonfiati: altri due arbitri di Serie A sospesi. Lo scandalo si allarga a un mese dall’inizio del campionato C’è un nuovo terremoto nel mondo degli arbitri. Domani la squadra dei fischietti italiani si riunirà nel consueto raduno precampionato di Sportilia, ma non tutti si presenteranno: a quanto apprende Il ...

Rimborsi gonfiati: sospesi altri due arbitri di Serie A. I dettagli Si allarga a macchia d’olio lo scandalo rimborsi gonfiati dagli arbitri: sospesi altri due direttori di gara di Serie A. I dettagli Si allarga a macchia d’olio lo scandalo dei rimborsi gonfiati da par ...

Serie A nella bufera , si è conclusa con due pesantissime condanne - 13 mesi per La Penna, 16 per Pasqua, l'inchiesta per iarbitrali. Pessima figura per la classe arbitrale italiana, e pensare che c'è chi parla di "complottismo". Rocchi è diventato designatore degli arbitri italiani, nonostante le ...Arrivano le prime sanzioni sul caso deiche hanno coinvolto alcuni arbitri. La Disciplinare Aia ha sospeso fino al 9 luglio 2022 Federico La Penna e fino al 9 ottobre 2022 Fabrizio Pasqua. Lo scorso maggio la Procura Figc ...C’è un nuovo terremoto nel mondo degli arbitri. Domani la squadra dei fischietti italiani si riunirà nel consueto raduno precampionato di Sportilia, ma non tutti si presenteranno: a quanto apprende Il ...Si allarga a macchia d’olio lo scandalo rimborsi gonfiati dagli arbitri: sospesi altri due direttori di gara di Serie A. I dettagli Si allarga a macchia d’olio lo scandalo dei rimborsi gonfiati da par ...