Riforma fiscale, Franco: passaggio decisivo di politica economica (Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha definito la Riforma del sistema fiscale un passaggio decisivo di politica economica. "I pilastri fondamentali restano validi ma vi è esigenza di una loro Riforma", ha dichiarato il ministro in audizione in commissioni congiunte Finanze della Camera e del Senato. Franco, in particolare, ha parlato della "necessità di una Riforma ampia e organica che tenga conto dei mutamenti dell'economia intervenuti nei decenni. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale Franco: "Superamento dell'Irap è prioritario. Riforma del fisco per aumentare l'occupazione" Se ne parla da diversi anni, ma siamo ancora al palo. Il sistema fiscale italiano "necessita di una riforma ampia e organica", ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco , in audizione alle Commissioni riunite Finanze di Senato e Camera, ...

Riforma fiscale, Franco: passaggio decisivo di politica economica Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha definito la riforma del sistema fiscale un passaggio decisivo di politica economica. "I pilastri fondamentali restano validi ma vi è esigenza di una loro riforma", ha dichiarato il ministro in audizione in ...

Riforma fiscale: detrazione IVA diversificata per le auto meno inquinanti Ipsoa Fisco, Franco: tagliare spesa pubblica se si vuole ridurre pressione tasse Governo e Parlamento devono contenere l'incidenza della spesa pubblica sul prodotto interno lordo se intendono ridurre in modo strutturale la pressione fiscale complessiva. A dirlo è il ministro del ...

Riforma fiscale, Franco: passaggio decisivo di politica economica (Teleborsa) - Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha definito la riforma del sistema fiscale un passaggio decisivo di politica economica. "I pilastri fondamentali restano validi ma vi ...

