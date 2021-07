Riciclo e fai da te Mollette da bucato | 30 idee semplici | utili e creative!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 luglio 2021)e fai da tedada non perdere. Ledasono il classico articolo che, nonostante possano durare anni e anni, finiamo per comprare regolarmente. Per una molletta che si perde, in casa ne arriva una confezione piena, finiamo, così, per avere molte più, di quante in realtà ci servono. Ecco qualche fantastica idea, per poter riciclare questo straordinario oggetto. 1.Paralume Oltre al lato decorativo, con lein legno è possibile creare articoli di natura pratica e funzionale, come dei paralumi. Per ...