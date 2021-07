Richiamo alimentare, 8 marchi di burro a rischio glutine (Di giovedì 22 luglio 2021) Arriva dal Ministero della Salute nuovo Richiamo alimentare per la presenza di presenza glutine non dichiarato in 8 marchi diversi di burro Sono otto i marchi di burro richiamati dal Ministero della Salute per il rischio alimentare derivato dalla presenza non segnalata di glutine nel prodotto. Dopo il Richiamo del burro Granarolo Expert e di un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 22 luglio 2021) Arriva dal Ministero della Salute nuovoper la presenza di presenzanon dichiarato in 8diversi diSono otto idirichiamati dal Ministero della Salute per ilderivato dalla presenza non segnalata dinel prodotto. Dopo ildelGranarolo Expert e di un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ElisaOrlandotti : RT @FunnyVegan: Nuovo richiamo del Ministero della #salute: si tratta ancora di #semi di #sesamo. I particolari nella #news. #sicurezza #a… - FunnyVegan : Nuovo richiamo del Ministero della #salute: si tratta ancora di #semi di #sesamo. I particolari nella #news.… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: Richiamo alimentare per i semi di sesamo, presenza di composto chimico: marca e lotti #allertaalimentare #semi #sesamo… - infoiteconomia : Richiamo alimentare per i semi di sesamo, presenza di composto chimico: marca e lotti - InformazioneOg : Richiamo alimentare per i semi di sesamo, presenza di composto chimico: marca e lotti #allertaalimentare #semi… -