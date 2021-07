Riapertura stadi | Speranza spinge per il 25% | oggi Draghi decide

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nel Consiglio dei ministri in programma, il Premier Mariorà anche sull’apertura degliGiornata decisiva, quella odierna, per capire quando e con quale capienza riapriranno gliin Italia. Nel Consiglio dei ministri, infatti, il Premier Marioprenderà una decisione anche in merito alladegli impianti calcistici in vista dell’inizio del campionato. Il ministro della Saluteper cominciare con il 25% di pubblico, così come accaduto per l’Europeo, ma Lega Serie A chiede di ...

Advertising

Damiano__89 : RT @marifcinter: Antonello: 'Questo è il primo bilancio pieno con gli effetti Covid, persi 70-80 mln di ricavi stadio, auspichiamo riapertu… - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Lo Monaco: “Non si può ipotizzare di non rinnovare il contratto di Insigne, una riapertura degli stadi anche del 25% s… - sscalcionapoli1 : Lo Monaco: “Non si può ipotizzare di non rinnovare il contratto di Insigne, una riapertura degli stadi anche del 25… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: Antonello: 'Questo è il primo bilancio pieno con gli effetti Covid, persi 70-80 mln di ricavi stadio, auspichiamo riapertu… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Antonello: 'Questo è il primo bilancio pieno con gli effetti Covid, persi 70-80 mln di ricavi stadio, auspichiamo riapertu… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

... per questo auspichiamo " tutela della salute permettendo - con la nuova stagione una... evidenzia il manager, con il 15 - 20% dei club a rischio default: "Per questo glidevono ...Lo Monaco: 'Non si può ipotizzare di non rinnovare il contratto di Insigne, unadeglianche del 25% significherebbe tornare quasi alla normalità' Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo ed ex consigliere Figc, ai microfoni de "Il Sogno Nel Cuore", su 1 Station ...Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo ed ex consigliere Figc, ha parlato nel corso de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio: “Penso si andrà avanti con ..."Non giocando molto all’Europeo è venuta meno la vetrina per lo spagnolo, ma è comunque conosciuto da tutti e avrà i suoi estimatori".