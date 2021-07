Regioni “Sì al Green Pass per i grandi eventi” (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delle Regioni ha elaborato alcune proposte sull’uso del Green Pass in un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempio grandi eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi”. Lo dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga che aggiunge: “Inoltre abbiamo anche condiviso una proposta per la revisione degli indicatori delle zone di rischio, formulando l’ipotesi di portare, per la zona bianca, il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La Conferenza delleha elaborato alcune proposte sull’uso delin un’ottica positiva, ovvero per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite. Ad esempiosportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi”. Lo dichiara il Presidente della Conferenza delleMassimiliano Fedriga che aggiunge: “Inoltre abbiamo anche condiviso una proposta per la revisione degli indicatori delle zone di rischio, formulando l’ipotesi di portare, per la zona bianca, il limite massimo di occupazione dei posti letto in area medica al ...

