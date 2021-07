Regione Lazio, Valeriani: senza impianti rifiuti, Roma e Provincia Latina saranno commissariate (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Se Roma Capitale e la Provincia di Latina non faranno gli impianti previsti dalla delibera di Giunta regionale dello scorso 27 maggio, alla scadenza dei 60 giorni la Regione eserciterà i poteri sostitutivi e nominerà un commissario straordinario”. L’assessore ai rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, parlando nella competente commissione della Pisana ha ribadito dunque il commissariamento dell’amministrazione capitolina e della Provincia di Latina se entro il 27 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)– “SeCapitale e ladinon faranno gliprevisti dalla delibera di Giunta regionale dello scorso 27 maggio, alla scadenza dei 60 giorni laeserciterà i poteri sostitutivi e nominerà un commissario straordinario”. L’assessore aidella, Massimiliano, parlando nella competente commissione della Pisana ha ribadito dunque il commissariamento dell’amministrazione capitolina e delladise entro il 27 ...

OfficialASRoma : ?? Sono partiti i Camp estivi dedicati ai bambini bisognosi delle periferie della Capitale, finanziati da #RomaCares… - lucianonobili : Si può cortesemente sapere se Giuseppe #Conte si e vaccinato? Quando lo ha fatto? Ha rispettato le procedure della… - fattoquotidiano : CAOS RIFIUTI IN LAZIO In crisi anche la stagione balneare sul litorale. Il motivo? L'impianto di smaltimento è in “… - claud_81 : @CarloCalenda i camion, che così saltano i giri di raccolta. C'è una carenza strutturale di discariche in Regione L… - mbx1900 : @laikatornaacasa Ahhhh non lo sapevo …. Dunque l’assessore alla salute della regione Lazio l’ex Ministro Gualtieri… -