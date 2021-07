Reddito di cittadinanza: nuove regole sui contanti e più carte alle famiglie (Di giovedì 22 luglio 2021) Con un intervento normativo del Ministero del Lavoro, tramite un decreto finito in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio scorso, cambiano le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Questa novità riguarda solo le famiglie composte da più soggetti maggiorenni, perché per i singoli o per le famiglie composte da un maggiorenne e tutti minorenni non cambia nulla. Con la novità del Ministero del Lavoro, adesso ogni componente della famiglia beneficiaria del sussidio, che ha già compiuto 18 anni di età, potrà avere la sua carta Rdc, la famosa carta gialla su cui finiscono le ricariche del Reddito di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 luglio 2021) Con un intervento normativo del Ministero del Lavoro, tramite un decreto finito in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio scorso, cambiano le modalità di erogazione deldi. Questa novità riguarda solo lecomposte da più soggetti maggiorenni, perché per i singoli o per lecomposte da un maggiorenne e tutti minorenni non cambia nulla. Con la novità del Ministero del Lavoro, adesso ogni componente della famiglia beneficiaria del sussidio, che ha già compiuto 18 anni di età, potrà avere la sua carta Rdc, la famosa carta gialla su cui finiscono le ricariche deldi ...

