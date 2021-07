Real Madrid, febbre e raffreddore dopo il vaccino: Isco lascia l’allenamento (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calciatore del Real Madrid Isco ha dovuto abbandonare in anticipo la sessione d’allenamento che stava svolgendo con i compagni. Come svelato da ‘Marca‘, alla base di ciò una probabile reazione al vaccino. Non a caso, lo spagnolo era stato vaccinato pochi giorni fa insieme ad alcuni suoi compagni. Pochi minuti dopo l’inizio degli esercizi, Isco non si è sentito bene ed ha ricevuto l’ok dallo staff medico per lasciare l’allenamento. Fortunatamente i suoi tamponi per il Covid-19 sono risultati negativi, perciò non ci sarebbe da preoccuparsi. Per lui solo ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Il calciatore delha dovuto abbandonare in anticipo la sessione d’allenamento che stava svolgendo con i compagni. Come svelato da ‘Marca‘, alla base di ciò una probabile reazione al. Non a caso, lo spagnolo era stato vaccinato pochi giorni fa insieme ad alcuni suoi compagni. Pochi minutil’inizio degli esercizi,non si è sentito bene ed ha ricevuto l’ok dallo staff medico perre. Fortunatamente i suoi tamponi per il Covid-19 sono risultati negativi, perciò non ci sarebbe da preoccuparsi. Per lui solo ...

Advertising

AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - ZZiliani : La #Waterloo della #Superlega continua. La Corte di Giustizia UE ha respinto, in data 8 luglio, il ricorso del giud… - ZZiliani : Come ho sempre sostenuto, la grottesca iniziativa del giudice di Madrid, ultrà del Real e amico di #Perez, a difesa… - sportface2016 : #RealMadrid, piccola reazione al vaccino per #Isco: lascia l’allenamento in anticipo - rykyjeypynaz : @NonConoscoVG Ma non daranno mai 20 ml+bonus per essere sponsor di maglia o global, neanche se fossimo Manchester U… -