Raddoppiano i casi settimanali di Covid in Italia, +115% nel periodo 14-20 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI - Raddoppiano i casi settimanali di Covid e si registrano i primi segnali di risalita per ricoveri e terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che - nella settimana 14-20 luglio 2021 - rileva, rispetto alla precedente, un incremento del 115,7% di nuovi casi (19.390 vs 8.989), mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104). Dopo oltre tre mesi di decremento, si registra un'inversione di tendenza dei casi attualmente positivi (49.310 vs 40.649), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364), dei ... Leggi su agi (Di giovedì 22 luglio 2021) AGI -die si registrano i primi segnali di risalita per ricoveri e terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che - nella settimana 14-202021 - rileva, rispetto alla precedente, un incremento del 115,7% di nuovi(19.390 vs 8.989), mentre si confermano ancora in calo i decessi (76 vs 104). Dopo oltre tre mesi di decremento, si registra un'inversione di tendenza deiattualmente positivi (49.310 vs 40.649), delle persone in isolamento domiciliare (47.951 vs 39.364), dei ...

