Quelli che condividono il documento OMS che “sconsiglia vaccinazioni di massa” senza saper leggere (Di giovedì 22 luglio 2021) Dicevano così ma adesso “non cielo dicono”. Il tenore dei complotti sui social è sempre lo stesso, così come le dinamiche che portano a trasformare un documento reale in una vera e propria bufala. Parliamo di una serie di post social (tra Facebook, Twitter e anche Instagram) in cui molti utenti hanno allegato la foto di una pagina firmata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E così negli ultimi giorni si è diffusa la bufala dell’Oms sconsiglia vaccinazioni di massa fino a quando non sarà risolto il problema Covid-19. LEGGI ANCHE > No, Pubblicità Progresso non ha fatto la campagna «non gliela dare ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 luglio 2021) Dicevano così ma adesso “non cielo dicono”. Il tenore dei complotti sui social è sempre lo stesso, così come le dinamiche che portano a trasformare unreale in una vera e propria bufala. Parliamo di una serie di post social (tra Facebook, Twitter e anche Instagram) in cui molti utenti hanno allegato la foto di una pagina firmata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E così negli ultimi giorni si è diffusa la bufala dell’Omsdifino a quando non sarà risolto il problema Covid-19. LEGGI ANCHE > No, Pubblicità Progresso non ha fatto la campagna «non gliela dare ...

Advertising

stanzaselvaggia : Si parla poco di una fascia importante di persone che non si vaccinano, ovvero non i no-vax, ma quelli “Sì c’è temp… - borghi_claudio : Caro @Fedez ho visto che anche tu ti sei aggiunto alla lista di quelli che fanno finta di non aver capito il signif… - BentivogliMarco : Ma tutti quelli che hanno contestato le nomine dei consiglieri di Draghi, perché non fiatano sulla scelta del fasci… - crybarons : Che poi, io vi immagino proprio, siete palesemente quelli che pure con la terza media siete riusciti a guadagnarvi… - hugrrys : ayo ma cosa parlate a fare se non sapete i biglietti per il tour di harry che costano più di €2,000 ecc. sono quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che EY, infrastrutture energetiche italiane attraenti per operazioni di M&A ... come detto, soprattutto le Infrastrutture Energetiche, con il 36% degli intervistati che prevede ... "Gli intervistati sottolineano come i settori più attraenti siano quelli delle infrastrutture ...

L'amico di Willy al processo: 'Rimasi impaurito dalla furia dei fratelli Bianchi' Iniziarono a dare calci e pugni alla gente presente , a quelli che si erano messi in mezzo tra me e Belleggia. Rimasi impietrito e impaurito . Un mio amico mi afferrò per un braccio e mi disse: '...

'Quelli che…' sbarca a Fiesole: Ubaldo Pantani porta la 'sua' tv dal vivo LA NAZIONE Bce potrebbe promettere supporto prolungato per sostenere aumento inflazione FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca centrale europea è quasi certa di voler promettere un periodo ancor più lungo in cui concedere stimolo monetario per rispettare l'impegno a spingere l'inflazione, ma i ...

Marino Bartoletti dice addio ai social: “Alcuni di voi mi mancheranno, ma Marino Bartoletti ha deciso di abbandonare Facebook. Il noto giornalista con un lungo post pubblicato sulla sua pagina ha salutato il popolo del noto social network, che lo ha acc ...

... come detto, soprattutto le Infrastrutture Energetiche, con il 36% degli intervistatiprevede ... "Gli intervistati sottolineano come i settori più attraenti sianodelle infrastrutture ...Iniziarono a dare calci e pugni alla gente presente , asi erano messi in mezzo tra me e Belleggia. Rimasi impietrito e impaurito . Un mio amico mi afferrò per un braccio e mi disse: '...FRANCOFORTE (Reuters) - La Banca centrale europea è quasi certa di voler promettere un periodo ancor più lungo in cui concedere stimolo monetario per rispettare l'impegno a spingere l'inflazione, ma i ...Marino Bartoletti ha deciso di abbandonare Facebook. Il noto giornalista con un lungo post pubblicato sulla sua pagina ha salutato il popolo del noto social network, che lo ha acc ...