Quattro indagati per la morte di Andrea, il 40enne caduto dal ponte sulla Martesana (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono adesso Quattro le persone indagate per la morte del 40enne Andrea Elifani , deceduto dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra, in cattivo stato di manutenzione, dello ... Leggi su milanotoday (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono adessole persone indagate per ladelElifani , deceduto dopo un volo di circa tre metri per il cedimento di una balaustra, in cattivo stato di manutenzione, dello ...

Advertising

fattoquotidiano : La Procura di Paola ha coordinato un'inchiesta che ha portato a quattro indagati agli arresti domiciliari, cinque i… - glooit : Cede balaustra del ponte sulla Martesana, uomo cade e muore: quattro indagati per omicidio colposo leggi su Gloo… - ClaudeTadolti : @SkyTG24 Aspettate il TESTO del DDLE, non date retta a sti quattro peeerla che finiranno a breve indagati per Falso… - AntonellaPezze : RT @fattoquotidiano: La Procura di Paola ha coordinato un'inchiesta che ha portato a quattro indagati agli arresti domiciliari, cinque inte… - paolorm2012 : RT @fattoquotidiano: La Procura di Paola ha coordinato un'inchiesta che ha portato a quattro indagati agli arresti domiciliari, cinque inte… -