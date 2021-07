Quarto Grado, le anticipazioni della puntata di domani, venerdì 23 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) , riguardano il caso Pipitone e la scomparsa di Saman Abbas venerdì 23 luglio, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con “Le storie di Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone. Nella speranza che qualcuno – finalmente – parli, procede la serie di interrogatori ai nuovi testimoni sentiti dai pm di Marsala. Gli inquirenti concentrano le loro attenzioni su Anna Corona e i suoi spostamenti, nella mattina del primo settembre 2004. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare qualcosa? Al centro ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 luglio 2021) , riguardano il caso Pipitone e la scomparsa di Saman Abbas23, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con “Le storie di”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone. Nella speranza che qualcuno – finalmente – parli, procede la serie di interrogatori ai nuovi testimoni sentiti dai pm di Marsala. Gli inquirenti concentrano le loro attenzioni su Anna Corona e i suoi spostamenti, nella mattina del primo settembre 2004. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare qualcosa? Al centro ...

