Quanti sono i no-vax? Meno di quanto si pensi. Aumentano i favorevoli al vaccino (Di giovedì 22 luglio 2021) Cresce il consenso per l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid : più del 50% degli italiani è attualmente a favore , mentre a dicembre lo era solo il 40%. Merito dei progressi della campagna vaccinale,...

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - borghi_claudio : I contro in questo caso sono LE REAZIONI AVVERSE che vengono registrate dall'AIFA che fa un report periodico. Ecco… - darkskywriter : @DrManq @GGiangiorgi Dovrebbero anche e soprattutto dire sul totale di tamponi quanti sono a vaccinati e quanti a n… - sono_paola : 2/ Bisogna trasportarli e poi farne carta, riempirla di inchiostro, distribuirla ogni giorno capillarmente, quindi… - RockyKnowledge : RT @_happycactus_: Le proporzione sono delle brutte bestie, e danno risultati controintuitivi. Supponiamo che un vaccino in 10 casi su 100… -