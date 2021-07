PSG, Wijnaldum: «Spero di portare qui la mia mentalità vincente» (Di giovedì 22 luglio 2021) Georgino Wijnaldum si presenta: ecco le parole del nuovo centrocampista del Paris Saint Germain arrivato da svincolato Georgino Wijnaldum si presenta alla stampa: le parole del nuovo centrocampista del PSG. «Ho già giocato al Parco dei Principi da avversario perciò sono a conoscenza della tifoseria. Per me si tratta di un grande giorno, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ovunque ho giocato ho dimostrato di essere un giocatore che vuole vincere. Ho una mentalità che mi spinge a fare sempre meglio, ma anche ad imparare dalle persone che mi circondano. Spero di integrarmi nel gruppo al più presto e di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Georginosi presenta: ecco le parole del nuovo centrocampista del Paris Saint Germain arrivato da svincolato Georginosi presenta alla stampa: le parole del nuovo centrocampista del PSG. «Ho già giocato al Parco dei Principi da avversario perciò sono a conoscenza della tifoseria. Per me si tratta di un grande giorno, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ovunque ho giocato ho dimostrato di essere un giocatore che vuole vincere. Ho unache mi spinge a fare sempre meglio, ma anche ad imparare dalle persone che mi circondano.di integrarmi nel gruppo al più presto e di ...

Advertising

Mediagol : PSG, Wijnaldum si presenta: “La mia una mentalità vincente, è un gran giorno” - sportface2016 : #Psg, #Wijnaldum: “Grande giorno per me, voglio trasmettere mentalità vincente” - MMMax1980 : @MatthijsPog La domanda però è un’altra: ma come può il PSG prendere Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum, ora Pogb… - AlessandroMort6 : RT @MileTrecarichi: Quindi #Wijnaldum #Verratti #Pogba sarà il prossimo centrocampo del #Psg? La prossima stagione il caro Mauricio Pocket… - MileTrecarichi : Quindi #Wijnaldum #Verratti #Pogba sarà il prossimo centrocampo del #Psg? La prossima stagione il caro Mauricio Poc… -