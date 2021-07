Proposta Terminal | parlano gli architetti | “Progetto solo nostro | da Corona parole capziose”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Di seguito nota stampa degliFrancesco Carbone e Alfredo Chiariotti in risposta all’intervento di Gabriele: “, non commissionato da nessuno. Dispiaciuti per una polemica pretestuosa”. “Leggiamo con stupore la nota di Gabrielesulla presentazione alla stampa di ieri mattina delTIBE sull’area dele di Piazza Risorgimento. Il titolo dell’articolo è fuorviante e capzioso perché parla di “sponsorizzazione delda parte di Civico ...

Una "indecente" che ha messo in allarme l' autotrasporto e gli agenti marittimi , tanto da ... Inoltre lo scalo di Genova Marittima , che serve soprattutto iSech e Gpt, sarà ...La gara costruita sulla partnership pubblico privata era del resto nata da unadella ... Ma servono le infrastrutture epronti dal punto di vista dei servizi. Con le azioni che si ...“Il candidato sindaco Luigi Diego Perifano in una conferenza stampa ha ribadito le critiche al progetto Lumode per l’area ex La Salle e Piazza Risorgimento che Altrabenevento sta avversando dal 2016.E’ una bocciatura secca quella che arriva dalla coalizione Alternativa per Benevento al progetto Lumode sull’area del terminal bus che prevede la costruzione di un nuovo palazzo. Un progetto che va, s ...