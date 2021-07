Processo Condor, al Fatto.it la vedova Aurora Meloni dopo le 14 condanne di ex militari: “Una liberazione, l’impunità non è eterna” (Di giovedì 22 luglio 2021) “È una sentenza storica, la soddisfazione è veramente grande”. Può dirlo forte Aurora Meloni, tra le cinque promotrici (come parte civile) del Processo Condor, iniziato nel 1999 e conclusosi definitivamente lo scorso 9 luglio. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all’ergastolo per omicidio plurimo nei confronti di 14 ex ufficiali, esponenti delle giunte militari e dei Servizi di sicurezza di varie dittature latinoamericane degli Anni 70 e 80. Erano gli anni del Piano Condor, fabbricato con la benedizione della Cia e degli Stati Uniti per eliminare fisicamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) “È una sentenza storica, la soddisfazione è veramente grande”. Può dirlo forte, tra le cinque promotrici (come parte civile) del, iniziato nel 1999 e conclusosi definitivamente lo scorso 9 luglio. La Corte di Cassazione ha confermato leall’ergastolo per omicidio plurimo nei confronti di 14 ex ufficiali, esponenti delle giuntee dei Servizi di sicurezza di varie dittature latinoamericane degli Anni 70 e 80. Erano gli anni del Piano, fabbricato con la benedizione della Cia e degli Stati Uniti per eliminare fisicamente ...

