Presidente Getafe: "Napoli su Olivera? Ancora nessuna offerta arrivata" (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Angel Torres, Presidente del Getafe. Ha parlato di mercato e della stagione dei suoi, concentrandosi sul presunto interesse del Napoli nei confronti del terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera. Queste le sue parole: "offerta dal Napoli per Olivera? No ad oggi non abbiamo ricevuto offerte da altri club, né il Napoli né altri". "Se rimarrà qua? Ora come ora non posso dire niente, il ragazzo sta bene qua e offerte non ne sono arrivate. Non posso parlare ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Angel Torres,del. Ha parlato di mercato e della stagione dei suoi, concentrandosi sul presunto interesse delnei confronti del terzino sinistro uruguaiano Mathias. Queste le sue parole: "dalper? No ad oggi non abbiamo ricevuto offerte da altri club, né ilné altri". "Se rimarrà qua? Ora come ora non posso dire niente, il ragazzo sta bene qua e offerte non ne sono arrivate. Non posso parlare ...

