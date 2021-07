Premier, vaccino obbligatorio per giocatori e staff entro l'1 ottobre (Di giovedì 22 luglio 2021) La federcalcio inglese (Football Association), ha deciso che entro il primo di ottobre 2021 giocatori e staff di tutte e venti le squadre della Premier League dovranno obbligatoriamente aver ricevuto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 luglio 2021) La federcalcio inglese (Football Association), ha deciso cheil primo di2021di tutte e venti le squadre dellaLeague dovranno obbligatoriamente aver ricevuto ...

Advertising

fanpage : “La vaccinazione non serve solo a noi stessi ma anche a proteggere gli altri”. L'ex premier e leader del M5s… - GoalItalia : In campo solo calciatori vaccinati ?? La decisione della Premier League ???? - infoitsalute : Premier League: giocatori e staff con doppia dose di vaccino - zazoomblog : Calcio: Premier League vaccino obbligatorio per giocatori e staff entro 1° ottobre - #Calcio: #Premier #League… - serieAnews_com : Pugno duro della Football Association: chi, tra giocatori e membri dello staff, non si vaccinerà verrà escluso dall… -