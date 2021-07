Premier, obbligo di vaccino ai giocatori per il 2021/22 (Di giovedì 22 luglio 2021) I giocatori e i membri degli staff dei club di Premier League dovranno essere vaccinati con doppia dose contro il Covid-19 per evitare che l’emergenza possa portare a interruzioni della stagione nel 2021/22. La decisione – scrive Goal – fa parte del piano più ampio del governo del Regno Unito che prevede l’obbligatorietà del vaccino L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 luglio 2021) Ie i membri degli staff dei club diLeague dovranno essere vaccinati con doppia dose contro il Covid-19 per evitare che l’emergenza possa portare a interruzioni della stagione nel/22. La decisione – scrive Goal – fa parte del piano più ampio del governo del Regno Unito che prevede l’obbligatorietà delL'articolo

