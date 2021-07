Premier League, obbligo vaccinale per calciatori e allenatori (Di giovedì 22 luglio 2021) La Premier League ha rotto gli indugi: sì all' obbligo vaccinale per tutti i tesserati - calciatori, allenatori e membri dello staff - di ogni club, nessuno escluso. Non si potrà quindi scendere in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Laha rotto gli indugi: sì all'per tutti i tesserati -e membri dello staff - di ogni club, nessuno escluso. Non si potrà quindi scendere in ...

Advertising

MdEroi : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori - infoitsalute : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori - Mousse81 : Non a caso, la Premier League è sempre un passo avanti a tutti - CalcioNapoli24 : - LSportCH : @p_dellavalle Tornando per contro alla Premier League. Se sei positivo vai in quarantena. Vaccino o non vaccino. Pe… -