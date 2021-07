Premier League, la presa di posizione: doppia dose obbligatoria per i calciatori (Di giovedì 22 luglio 2021) Si avvicina l’inizio della Premier League, il campionato inglese è uno dei migliori per qualità e intensità. Nel frattempo è arrivata una decisione che ha portato più di qualche discussione: tutti i calciatori e lo staff che vorranno fare parte del campionato 2021/22 dovranno avere ricevuto la doppia dose di vaccino. Nel dettaglio la FA ha stabilito nell’1 ottobre il limite per adempiere all’obbligo vaccinale. I calciatori dovranno dunque procedere con la prima dose entro le prossime due settimane, il rischio è quello di non poter scendere in campo. Alcuni ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 luglio 2021) Si avvicina l’inizio della, il campionato inglese è uno dei migliori per qualità e intensità. Nel frattempo è arrivata una decisione che ha portato più di qualche discussione: tutti ie lo staff che vorranno fare parte del campionato 2021/22 dovranno avere ricevuto ladi vaccino. Nel dettaglio la FA ha stabilito nell’1 ottobre il limite per adempiere all’obbligo vaccinale. Idovranno dunque procedere con la primaentro le prossime due settimane, il rischio è quello di non poter scendere in campo. Alcuni ...

Advertising

CalcioWeb : Svolta in #PremierLeague: obbligatoria la doppia dose di vaccino per i calciatori - sportface2016 : #PremierLeague, entro il 1 ottobre giocatori e staff devono essere vaccinati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - La Premier League ha deciso: doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - La Premier League ha deciso: doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - La Premier League ha deciso: doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff -