Premier League | introdotto obbligo di vaccino per calciatori e staff

Advertising

italiaserait : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori - TV7Benevento : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori... - avespartacus : RT @sportmediaset: #PremierLeague: doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff. #SportMediaset - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #PremierLeague: doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff entro il 1° ottobre - fisco24_info : Premier League, obbligo vaccino covid per tutti i giocatori: La football association recepisce il piano del governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Come riporta il giornale inglese "Daily Mail", in vista della prossima stagione di, in partenza nel weekend del 14 - 15 agosto, la FA ha introdotto per giocatori e staff dei club ...Commenta per primo Dure presa di posizione da parte della Football Association in Inghilterra . Ininfatti, in attesa delle novità in merito alla presenza degli spettatori sugli spalti con green pass o meno, la Federazione ha stabilito che entro il primo di ottobre 2021 giocatori e ...Obbligo di due dosi di vaccino per tutti i giocatori della Premier League. Lo ha stabilito la Football association, la federcalcio inglese, secondo quanto riportato dai media britannici. La Fa recepis ...La Premier League ha annunciato che per far parte della stagione 2021/22 giocatori e staff dovranno essere completamente vaccinati. La data limite per effettuare la doppia dose di vaccino, fissata dal ...