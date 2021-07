Premier League, entro il 1 ottobre giocatori e staff devono essere vaccinati (Di giovedì 22 luglio 2021) La FA ha deciso che i giocatori e gli staff delle squadre della Premier League devono aver ricevuto la doppia dose di vaccino entro il prossimo 1 ottobre, e per il momento solo due club hanno concluso l’iter completo. Nel frattempo si attendono novità sulla presenza del pubblico sugli spalti con o senza green pass per la prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) La FA ha deciso che ie glidelle squadre dellaaver ricevuto la doppia dose di vaccinoil prossimo 1, e per il momento solo due club hanno concluso l’iter completo. Nel frattempo si attendono novità sulla presenza del pubblico sugli spalti con o senza green pass per la prossima stagione. SportFace.

