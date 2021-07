Premier League, doppia dose di vaccino obbligatoria per giocatori e staff (Di giovedì 22 luglio 2021) Entro il 1° ottobre le squadre di Premier League dovranno presentare la squadra e lo staff completamente vaccinato La Premier League ha preso posizione: tutti i giocatori e gli staff dovranno ricevere la seconda dose di vaccino (green pass) entro il 1° ottobre. Chi non ha ancora la prima dose dovrà prenotarla entro le prossime due settimane. Obbligo esteso non solo per assistere ai match ma anche per giocarli, onde evitare problematiche e ulteriori pericolose ondate. Alcuni giocatori potrebbero ... Leggi su zon (Di giovedì 22 luglio 2021) Entro il 1° ottobre le squadre didovranno presentare la squadra e locompletamente vaccinato Laha preso posizione: tutti ie glidovranno ricevere la secondadi(green pass) entro il 1° ottobre. Chi non ha ancora la primadovrà prenotarla entro le prossime due settimane. Obbligo esteso non solo per assistere ai match ma anche per giocarli, onde evitare problematiche e ulteriori pericolose ondate. Alcunipotrebbero ...

